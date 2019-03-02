ليبيا – كشف رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق شكلت لجنة للتحقق من حالات تزوير الأرقام الوطنية بإشراف مكتب النائب العام.

بالتمر أشار في لقاء خاص مع قناة “ليبيا الأحرار” الجمعة وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المصلحة ستقدم قاعدة بيانات دقيقية بعد 4 أشهر من الآن تنهي الجدل حول حقيقة التلاعب في الأرقام الوطنية وتضمن إجراء أي استحقاقات دستورية وانتخابية قادمة.

ولفت إلى أن الأنباء التي تفيد بتزوير مليون رقم وطني غير دقيقة ومبالغ فيها على حد قوله،، مؤكداً على عدم وجود أي إشكالية بين مصلحة الأحوال المدنية ومصرف ليبيا المركزي فيما يتعلق بمنح أرباب الأسر.

ختاماً طالب ديوان المحاسبة بتقييم عمل منظومتي المصلحة والبنك المركزي لتفادي وقوع أي أخطاء في مستحقات أرباب الأسر.