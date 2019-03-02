باكستان – قدم وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني فؤاد حسين شودري، طلبا للجنة نوبل النرويجية لترشيح رئيس وزراء بلاده عمران خان لجائزة نوبل للسلام 2020، لجهوده في إدارة الأزمة مع الهند.

ونقلت قناة “جيو نيوز” الباكستانية الطلب المقدم إلى لجنة نوبل النرويجية، وجاء فيه إن “خان جدير بالحصول على الجائزة لعام 2020 نظرا لجهوده الحثيثة في حل صراعات المنطقة الآسيوية المختلفة، ومنها التي وقعت مع الهند أو أفغانستان أو دول أخرى”.

وأشار الطلب إلى أن “مساهمات خان ستحقق الاعتراف الدولي بها ومنحه نوبل للسلام في عام 2020. كما أنه يجب أن يتم الاعتراف بأهدافه المتمثلة في ضمان السلام الدائم في المنطقة وإحباط إحياء النزعة العسكرية وتقديرها إلى حد كبير”.

وسلمت باكستان الجمعة 1 مارس الطيار الهندي أبهناندن فارتامان، الذي أسرته إلى بلاده، بعد أن تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بتسليمه إلى أسرته كبادرة منه للسلام مع الجارة الهند.

وحظي إطلاق سراح الطيار الهندي بترحيب كبير في الوسط الباكستاني الداخلي، حيث تصدر هاشتاغ “نوبل السلام لعمران خان” موقع “تويتر” في باكستان.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن الأربعاء الماضي إسقاط طائرتين هنديتين داخل مجاله الجوي، مشيرا إلى أنه احتجز طيارا هنديا نجا بعد إسقاط طائرته وتحطمها.

المصدر: وكالات