ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق محمود عبد العزيز الورفلي إنه بعد ما حدث في أبو ظبي من لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر يتطلب على كل شخص شارك في “ثورة 17 فبراير” تجهيز سلاحه للحرب سواء فرد أو مجموعة أو مدينة.

الورفلي طالب في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كل من شارك في “ثورة 17 فبراير “بالبحث عن مكان يهاجر إليه أو يحجز مكان في أقرب مكب للقمامة على حد تعبيره.

وتابع عضو المؤتمر الوطني العام السابق قائلاً :” واللي مش مصدقني يتصل بمستشار حفتر السابق محمد بويصير ومستشاره السابق نعمان بن عثمان ولا أعتقد أنكم تعرفوا المتمرد أكثر من هذين الاثنين”.

يشار إلى أن لقاء جمع بمدينة أبو ظبي الأربعاء الماضي بحسب ما أفادت البعثة الأممية رئيس الرئاسي السراج و القائد العام للجيش المشير حفتر بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.