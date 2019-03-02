ليبيا – أكدت حكومات كل من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على دعمها القوي للجهود المتواصلة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بخفض التوترات في ليبيا ومساعدة الشعب على رسم طريق نحو انتخابات موثوقة وآمنة.

البيان المشترك الصادر عن هذه الحكومات رحب بقيادة الأمم المتحدة لعقد اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، مشيداً بجهود حكومة الإمارات العربية المتحدة لتسهيل هذه المناقشة.

ورحب البيان بإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه يمكن إلى التوصل لاتفاق سياسي بشأن ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا من خلال إجراء انتخابات عامة وسبل الحفاظ على الاستقرار في البلاد وتوحيد مؤسساته.

وجاء في البيان :”ندرك أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا و ندعو جميع الليبيين للعمل بشكل بناء واغتنام هذه الفرصة الحيوية لتحقيق حكومة مستقرة وموحدة يمكنها توفير الأمن والازدهار لجميع الليبيين”.

حكومات كل من فرنسا وإيطاليا و بريطانيا أمريكا أعربت عن ترحيبها بإعلان حكومة الوفاق موافقة الأطراف على استئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة، مؤكدين على ضرورة تنفيذ الإتفاق من قبل جميع الأطراف على وجه السرعة من أجل السماح لشركة النفط الوطنية استئناف عملها الحيوي لصالح جميع الليبيين.

وشدد على أن تظل الموارد الليبية تحت السيطرة الحصرية لشركة النفط الوطنية والرقابة الوحيدة لحكومة اتفاق وطني على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن الدولي.