إسبانيا – ذكر موقع “لو سبورت” أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني استقر على إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري نهاية الموسم الحالي وتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو خلفا له.

ويعاني الفريق الملكي منذ رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، من تراجع واضح في النتائج، إذ ودع الفريق كأس ملك إسبانيا على يد غريمه التقليدي برشلونة، ويبتعد بفارق 9 نقاط كاملة عن النادي الكتالوني متصدر الدوري الإسباني.

ويرتبط المدرب البرتغالي بعلاقة قوية مع بيريز الذي أبدى في أكثر من مرة إعجابه الشديد بقدرات مورينيو التدريبية وشخصيته القوية.

وأضاف الموقع، أن فلورنتينو بيريز يريد إعادة بناء فريق جديد، يستطيع الوقوف على منصات التتويج في المواسم المقبلة، ويرى أن مورينيو هو القادر على قيادة الفريق.

لكن عودة مورينيو لن تكون مرغوبة من طرف عدد من لاعبي ريال مدريد وأبرزهم قائد الفريق المدافع سيرخيو راموس، الذي تهجم على البرتغالي أكثر من مرة.

وسبق لمورينيو البالغ من العمر 56 عاما تدريب ريال مدريد بين أعوام 2010 و2013، وقاد خلال هذه الفترة الفريق الملكي للتتويج بـ 3 ألقاب، وهي: الدوري الإسباني 2011-2012، وكأس الملك 2010-2011، وكأس السوبر 2012-2013، وصعد الفريق الملكي معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

جدير بالذكر أن مورينيو لا يرتبط بناد منذ انفصاله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ديسمبر الماضي، وذلك بسبب سوء نتائج الفريق، ومشاكله العلنية مع بعض نجوم الفريق.

المصدر: le10sport