ليبيا – إعتبرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الحوادث المرورية في ليبيا باتت تشكل واحداً من أكبر المخاوف اليومية التي تهدد حياة المواطن وذلك لكثرتها وازدياد ضحاياها سنوياً.

داخلية الوفاق أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أن ليبيا تشهد تصاعداً مخيفاً في الحوادث المرورية وسقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين التي بلغت أرقاماً عالية خلال السنوات الماضية ولأسباب عديدة أبرزها التهور والسرعة أثناء قيادة المركبات.

وكشفت بحسب الإحصائية المسجلة بإدارة المرور والتراخيص بوزارة الداخلية على مستوي ليبيا أنه في شهر يناير من العام 2019 سجلت 127 حالة وفاة و 185 إصابات بليغة فيما قدرت الخسائر بحوالي 2394000 دينار.



ودعت وزارة الداخلية كافة المواطنين إلى احترام القواعد المرورية وبذل مزيد من الجهد للحد من هذه الحوادث المؤلمة التي تسبب فقدان الكثيرين حياتهم وحياة من حولهم.