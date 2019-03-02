تركيا – أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن صادرات بلاده في 2018، تجاوزت 168 مليار دولار، محققة رقما قياسيا بهذا الخصوص.

جاء ذلك في فعالية نظمها حزب العدالة والتنمية، بولاية قرق قلعة (وسط).

ولفت أوقطاي، إلى أن صادرات تركيا خلال يناير/ كانون الثاني 2019، ارتفعت بنسبة 5.9 بالمائة مقارنة مع الشهر نفسه من 2018، وحققت 13.2 مليار دولار.

وشدد على أن أرقام التجارة الجارجية التي تم الإعلان عنها الخميس، تؤكد تراجع عجز التجارة الخارجية بنسبة 72.5 بالمائة، لتصبح 2.5 مليار دولار.

وأشار إلى تركيا ستعزز صادراتها من خلال تصدير صناعاتها الدفاعية إلى الأسواق الخارجية.

الأناضول