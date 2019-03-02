ليبيا – ‎قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة نوري الفسي برفقة عضو التفتيش والمتابعة محمد جلهوم بجولة تفقدية علي المرافق الصحية الواقعة بالنطاق الاداري لبلدية خليج السدرة.

‎الفسي إطلع بحسب المكتب الإعلامي التابع للإدارة على سير العمل بالمستشفيات العامة والقروية بناء على توجيهات وزير الصحة سعد عقوب بإجراء جولة تفتيشية على المرافق الصحية الواقعة بالنطاق الاداري لبلدية خليج السدرة.

وتم خلال الجولة التفتيش على ( مستشفى بن جواد العام، المركز الصحي بن جواد، المركز الصحي النوفلية،الوحدة الصحية رأس لانوف، الوحدة الصحية وادي الاحمر، الوحدة الصحية بوسعدة، مخازن الادوية والمعدات الطبية) وتخللت الجولة عقد اجتماعات مع مدير عام مستشفى بن جواد ومدير ادارة الخدمات الصحية بالبلدية بحضور رئس واعضاء المجلس التسييري للبلدية.

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كما تفقد مدير ادارة التفتيش والمتابعة عدد من الأقسام ومخازن الأدويه ومصروفات عام 2018، مبيناً أن الزيارات الميدانية تأتي ضمن إطار توجيهات وزارة الصحة وضمن إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل وتطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية.

وأضاف أنه تم التوصل إلى حجم المشاكل التي سيتم إعداد بشأنها تقارير شاملة لوكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهامها لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها ما يؤدي إلى انتظام حسن سير العمل وذلك بهدف تسريع تقديم الخدمة الطبية بالمركز لتخفيف العبء على بقية المنشآت الصحية الأخرى وتقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج.