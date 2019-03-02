ليبيا – شهدت مدينة سبها إختتام مهرجان المغني الصغير وأعلن مكتب مراقبة التعليم بالمدينة من خلال مكتب النشاط الطلابي فوز الطالبة فاطمة محرز حمان بلقب ” المغني الصغير ” إيذاناً بعودة الأنشطة الثقافية والطلابية في المدينة إلى سابق عهدها .

استمر المهرجان بالتعاون مع بلدية سبها لمدة ثلاثة أيام وذلك لإشهار مشروع تركيب مبردات المياه والتحلية في كافة مدارس المدينة وقد أختتم يوم الخميس الماضي بتأمين من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالمدينة التي عانت وأطفالها طيلة سنوات من الحروب وتبعاتها .

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وأكد مراقب التعليم بالمدينة أن سبها والمناطق المحررة في الجنوب قد هيئ لها الجيش الليبي العمل بشكل مريح مما انعكس بشكل إيجابي على المناشط الداعمة للمواهب والخروج من دائرة الخوف والقلق إلى تنمية الإبداع وتطويره لبناء جيل واعي مثقف.

وقد إنطلقت فعاليات المهرجان وأُختتمت بحضور عدد كبير من الضيوف من داخل وخارج مدينة سبها كمشروع لمجلسها البلدي الذي أكد دعمه لمدارس المدينة بأجهزة تحلية وتبريد للمياه وسط إرتياح من الأهالي لتحسن الوضع الأمني والمعيشي في المدينة بشكل كبير جداً عن ما كان عليه خلال السنوات الماضية .

المرصد – متابعات