ليبيا – أجرى العميد مختار فرنانة آمر الشرطة والسجون العسكرية بالمنطقة العسكرية الغربية التابعة للقيادة العامة زيارة لقاعدة الوطية الجوية في أقصى غرب ليبيا .

وقال فرنانة في حديث لـ المرصد بأن الزيارة تهدف للإطلاع على الاوضاع بالقاعدة والإستعدادات والوقوف على إحتياجات القوات الموجودة فيها .

وضمن جدول الزيارة ، عقد فرنانة بعض الاجتماعات مع ضباط وضباط صف الجيش والشرطة العسكرية المتمركزة فى القاعدة مؤكداً بأن النتائج كانت جيدة جدً وبأن معنويات الأفراد تعانق السماء .

وأضاف : ” الإستعدادات تسير على أكمل وجه ، كما إجتمعت مع آمر وأفراد القوة المساندة فى القاعدة وإستمعت لهم اكدوا جاهزيتهم الكاملة لأي طارئ ” .

وكشف العميد فرنانة في هذا الصدد بأن دوريات الإستطلاع تعمل على مدار الساعة ليس فى محيط قاعدة الوطية فقط بل أبعد من ذلك معلناً خروج دوريات يوم أمس فى رتل إستطلاع وصلت إلى ” جزيرة بريش ” في صرمان .

وأشاد العميد فرنانة بسلاح الجو الليبي الذي أكد بأنه يسيّر طلعات إستطلاعية فوق القاعدة والمدن المجاورة كما أكد زيارته لبوابات الشرطة العسكرية والجيش فى محيط القاعدة وقد إختتم جولته بزيارة بوابة الشرطة العسكرية في الرجبان .

المرصد – متابعات