ليبيا – استقبل مدير إدارة العلاقات والتعاون رفقة رئيس قسم التعاون بوزارة عدل الوفاق أمس الأربعاء مدير قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم ” أنطونيا دي مايو ” وخبراء من القسم.

الاجتماع ركز بحسب إيجاز صادر من المكتب الإعلامي لوزارة العدل على الأولويات المقترحة من طرف وزارة العدل في مجال حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون ومصفوفة المشاريع بالإضافة إلى برامج التعاون المقترحة لدعم منظومة العدالة الجنائية والتي ستعرض خلال الاجتماع المقبل للفريق.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجتماع يأتي في إطار التحضير لعقد اجتماع فريق العدل وحقوق الإنسان ضمن آلية التنسيق المشتركة لمؤسسات الدولة الليبية والمجتمع الدولي ، بحسب نص ذات الإيجاز .

المرصد – متابعات