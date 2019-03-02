ليبيا – أبدى عدد من أعضاء حراك غضب فزان استغرابهم من إدراج 15 عضو من الحراك ضمن قائمة المطلوبين لدى النائب العام بناءً على شكوى مقدمة من رئيس مؤسسة النفط مصظفى صنع الله.

أحد أعضاء الحراك الواردة أسماؤهم في قائمة المطلوبين عبدالباسط آده قال لقناة”ليبيا الاحرار” إنه بعد تسليمهم الحقل في لقائهم بداية ديسمبر الماضي برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في الجنوب وداخل الحقل بطرابلس وقعت بعد ذلك بعشرة أيام عمليات تخريب لا علاقة لهم بها.

وإعتبر أحد أعضاء الحراك مطالبات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المتكررة بإخراج المسلحين من الحقل لاستئناف العمل فيه دليلاً على عدم علاقتهم بالاعتداء على الحقل أو إغلاقه، داعياً إلى فصلهم عن المسلحين المسيطرين عليه.

كما أكد استعدادهم إلى التعاون مع القضاء نافين علاقة الصحفي المطلوب معهم سواء بالحراك أو بالمسلحين، مشيرين إلى أنه حضر لتوثيق ما حدث ونقله وليس للمشاركة فيه ، وذلك على حد تعبيره .

المرصد – متابعات