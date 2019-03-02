فنزويلا – أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو أن أكثر من 600 ضابط في القوات المسلحة الفنزويلية انشقوا عن الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال غوايدو خلال زيارته لباراغواي، اليوم الجمعة: “تحدثنا بوضوح للقوات المسلحة الفنزويلية. وانضم أكثر من 600 ضابط إلى الدستور في الأيام الأخيرة”.

وذكر غوايدو كذلك في أعقاب لقائه رئيس باراغواي ماريو عبدو بنيتيز أن المعارضة الفنزويلية ستعلن قريبا عن مسيرات احتجاجية جديدة ضد مادورو.

من جهته، قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو(الموالي لمادورو) إن “أكثر من 100 عنصر في الحرس الوطني هربوا إلى الخارج مقابل المال”.

وأكد بادرينو وغيره من كبار القادة العسكريين ولاء الجيش للرئيس مادورو.

وبعد باراغواي سيزور خوان غوايدو مساء الجمعة (حسب التوقيت المحلي) الأرجنتين، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس ماوريسيو ماكري، المعروف بانتقاداته لنيكولاس مادورو.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو أن غوايدو سيزور بلاده يوم السبت.

واعترفت باراغواي والأرجنتين والإكوادور بغوايدو “رئيسا مؤقتا” لفنزويلا عقب إعلانه نفسه رئيسا للبلاد يوم 23 يناير الماضي.

وأكد غوايدو أنه يعتزم العودة إلى فنزويلا يوم الاثنين المقبل، رغم تصريحات مختلف المسؤولين الفنزويليين بضرورة ملاحقته قضائيا لعدم التزامه بحظر السفر المفروض عليه بقرار من المحكمة العليا الموالية لمادورو.

وبدأ غوايدو جولته بالدول الحليفة له يوم 22 فبراير الماضي، وزار خلالها كولومبيا والبرازيل.

المصدر: رويترز