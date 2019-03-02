ولم يعد أمام فيدرر المصنف سابعا عالميا سوى عقبة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الذي عانى الأمرين لتخطي الفرنسي غايل مونفيس 4-6 و7-6 (7/4) و7-6 (7/4).

ويأمل السويسري المخضرم (37 عاما) الفائز بـ 20 لقبا كبيرا (رقم قياسي) في أن يثأر من تسيتسيباس الذي أسقطه في الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، في يناير الماضي.