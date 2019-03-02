وأظهر تقرير صادر من وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، أن الدخل الشخصي تراجع 0.1 بالمئة في يناير، وهو أول انخفاض منذ نوفمبر 2015، وبعد زيادة بلغت واحدا بالمئة في ديسمبر . وزادت الأجور 0.3 بالمئة في يناير بعد أن قفزت 0.5 بالمئة في ديسمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، قد توقعوا أن يرتفع الدخل الشخصي 0.3 بالمئة في يناير.

ولم تنشر الوزارة الجزء الخاص بإنفاق المستهلكين من التقرير، لأن جمع ومعالجة بيانات مبيعات التجزئة تأجل بسبب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية استمر 35 يوما، وانتهى في الخامس والعشرين من يناير.

وأوضحت الوزارة أن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في أميركا، هبط 0.5 بالمئة في ديسمبر. ويعد هذا أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2009، وجاء في أعقاب زيادة بلغت 0.6 بالمئة في نوفمبر.