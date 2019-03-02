تل أبيب – اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان أنه لا مفر من حرب رابعة وأخيرة على قطاع غزة، لكسر قوة الفلسطينيين هناك.

وقال ليبرمان خلال نشاط ثقافي في تل أبيب اليوم السبت: “هناك فرصة لتسوية دائمة في غزة، لكن يجب أن نكسر إرادتهم وإيمانهم وأملهم بأن يرمونا في البحر يوما ما”.

وفي وقت سابق، وصف ليبرمان عملية الجيش الإسرائيلي ضد غزة عام 2014 بأنها كانت “فشلا سياسيا وعسكريا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان (السابق) بيني غانتس” وهما من أبرز المتنافسين في انتخابات الكنيست القادمة، كما دعا القيادة الإسرائيلية لـ”أخذ زمام المبادرة وتدمير البنية التحتية للإرهاب” والعودة إلى سياسة الاغتيالات في القطاع.

المصدر: عكا للشؤون الإسرائيلية