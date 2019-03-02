ليبيا – أرجع مدير إدارة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني للأمراض أحمد القراري ارتفاع حالات الإصابة بمرض اللشمانيا إلى القصور في برنامج مكافحة المرض وعدم الاستمرار في خطة محاصرته وضعف التوعية لدى المواطنين الذين لم يجدوا العلاج خلال الفترات الماضية.

القراري قال في تصريح لوكالة “أصوات مغاربية” للانباء إن الإصابات سجلت في مدن بين منطقة الجبل الغربي والشريط الساحلي وما بين مصراتة وتاورغاء إضافة إلى مدن الخمس وزليتن وسرت إلى بني وليد حتى ترهونة.

وأوضح أن العلاج شيء مؤقت فالمشكلة الأساسية في المكافحة طوال السنة إذ لابد من وجود برنامج جاهز للمكافحة بالتنسيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني وإدارة الأمراض المشتركة.

وأكد على وصول الشحنة الأولى من العلاج عبر منظمة الصحة العالمية إضافة إلى شحنة جهاز الإمداد الطبي حيث وزع هذا العلاج فوراً على حوالي 30 نقطة طبية في مناطق يتنشر فيها المرض بكثرة.

من جانبه شدد المتحدث باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي على أن المختصين في علاج اللشمانيا أثبتوا تعايش هذا المرض في المنطقة الجنوبية”.

وإستطرد حديثه مبياً:”أنه تم قبل أيام دخول حالتين إحداهما قادمة من الجبل الغربي وصلت لمركز سبها الطبي وقد تم علاجها، ذبابة الرمل لا تعيش في المناطق الصحراوية والجافة بما يؤكد أن أعداد الحالات المصابة في جنوب ليبيا ليست كبيرة”.