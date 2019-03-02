ونقلت “رويترز” عن نائب معارض وثلاثة ومصادر حكومية إنه تم نقل 8 أطنان من الذهب على الأقل من خزائن البنك المركزي الفنزويلي الأسبوع الماضي، في أحدث إشارة على يأس الرئيس مادورو من الحصول على العملة الصعبة، في ظل اشتداد العقوبات.

وقال النائب المعارض أنجيل ألفارادو وثلاثة مصادر حكومية إن الذهب جرى نقله في سيارات حكومية بين يومي الأربعاء والجمعة من الأسبوع الماضي، عندما لم يكن هناك حراس أمن نظاميون في البنك.

وأضاف ألفاراد “يخططون لبيعه” في الخارج بشكل “غير قانوني”.

ولم تحدد المصادر إلى أي وجهه نقل البنك الذهب، وقالوا إن العملية تمت بينما كان رئيس البنك المركزي كاليكستو أورتيغا في رحلة إلى الخارج.