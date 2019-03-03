تركيا – أشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بتبرع الحكومة الأفغانية بمبلغ مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال المالكي في كلمة ألقاها خلال حفل تبرع أفغانستان للأنروا، على هامش افتتاح مؤتمر السفراء الفلسطينيين المعتمدين لدى دول القارة الأوروبية، في اسطنبول، إن كابل “علمت العالم بأسره معنى الأخوة”، مشيدا بالموقف التركي المساند للشعب الفلسطيني منذ سنين.

وفي ختام المراسم، قدم السفير الأفغاني لدى أنقرة عبد الرحيم سيدجان، وثيقة التبرع بمليون دولار، إلى المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، بحضور وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ونظيره الفلسطيني.

وتأسست (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5.4 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأناضول، فقد أثنى المالكي أيضا على دور تركيا ووزير خارجيتها في مواصلة منظمة الأونروا عملها قائلا “ثمة 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في العالم، وبسبب جهودكم يتلقى هؤلاء المساعدات”.

المصدر: الأناضول