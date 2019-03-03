إيبار يفوز على سيلتا فيغو بهدف قاتل في الليغا

إيبار يفوز على سيلتا فيغو بهدف قاتل في الليغا

إسبانيا – حقق إيبار فوزا ثمينا على ضيفه سيلتا فيغو بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين إيبار بالفضل في الفوز، إلى لاعبه سيرغي إينريش الذي سجل الهدف الوحيد في اللقاء قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق.

وفوت إيبار فرصة افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 67، بعدما أضاع مهاجمه البرازيلي شارليز دياز ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، رفع إيبار رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 25 نقطة في المركز الـ17 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: sila.tv