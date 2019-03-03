اليمن – أفاد مسؤول حكومي يمني، الأحد، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي، في مدينة الحديدة (غرب).

وذكر المصدر، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن “المواجهات اندلعت في بعض الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة”.

وأشار إلى أن الاشتباكات جاءت بعد قيام مسلحي الحوثي بخرق الهدنة وقصف مواقع للقوات الحكومية في عدة أحياء بينها حي 7 يوليو، وحي منظر، وقرب مدينة الصالح”.

ولفت إلى أن “الطرفين استخدما الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في المواجهات”.

واتهم المصدر، مسلحي الحوثي، “بتكثيف خروقاتهم الميدانية خلال الخمسة أيام الماضية، في عدة أماكن بمدينة الحديدة وضواحيها”، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن للأناضول، أخذ تعليق فوري من قبل الحوثيين حول الأمر نفسه.

والسبت، قالت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، أن 12 مدنيا بينهم طفلان، سقطوا بين قتيل وجريح، جراء قصف عشوائي بقذائف الهاون، شنه الحوثيون على مدينة التحيتا، جنوبي محافظة الحديدة”.

وسبق أن اتهم الحوثيون، القوات الحكومية، بشكل متكرر، بارتكاب خروقات للهدنة في الحديدة، التي بدأ سريانها بعد 5 أيام من اتفاق ستوكهولم.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين الموقعين عليه في تفسير عدد من بنوده.

الأناضول