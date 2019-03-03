روسيا – أجريت اليوم السبت، مراسم حفل افتتاح النسخة الـ29 من الألعاب العالمية الجامعية الشتوية “يونيفرسياد 2019″، التي تستضيفها مدينة كراسنويارسك الروسية بين الـ 2 والـ12 مارس الجاري.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انطلاق دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية “يونيفرسياد 2019″، بعد إلقائه كلمة ترحيبية بضيوف روسيا.

كما وجه كلمات ترحيبية، كل من رئيس الألعاب العالمية الجامعية الشتوية أوليغ ماتيتسين، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

وبدأ الحفل باستعراض لوحات فنية مميزة ومبهرة، وبعد ذلك دخلت الوفود المشاركة في الدورة إلى صالة “بلاتينيوم أرينا” التي تستضيف حفل الافتتاح.

ويشارك في الدورة أكثر من 3 آلاف رياضي من 58 بلدا في العالم (رقم قياسي)، وسيتم توزيع 76 طقما من الميداليات ضمن 11 نوعا من الرياضة.

وهذه المرة الأولى التي تستضيف فيها روسيا دورة الألعاب الجامعية الشتوية، فيما استضافت دورة الألعاب الجامعية الصيفية، مرتين، في موسكو عام 1973، وفي مدينة قازان عام 2013.

المصدر: rsport.ria.ru