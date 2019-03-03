الإمارات العربية – أعادت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، الأحد، السماح بتسيير رحلات جوية من أراضيها إلى مطاري “كويته” و”لاهور” الباكستانيين، بعد أن استأنفتها الجمعة إلى مطارات إسلام آباد وكراتشي وبيشاور.

وقالت الهيئة في بيان اليوم: نظرا للتطورات الإيجابية في باكستان، قررت الهيئة السماح للطائرات المسجلة في دولة الإمارات، بإعادة تشغيل رحلاتها إلى مطاري كويته ولاهور.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية، استئناف الرحلات الجوية من مدن رئيسية هي إسلام آباد وكراتشي وبيشاور وكويته.

والأربعاء، أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية غلق المجال الجوي للبلاد، في ظل تصاعد التوترات مع الهند.

وأكدت الهيئة تعليق كافة رحلات الطيران في عموم البلاد حتى منتصف ليل الخميس/ الجمعة بتوقيت غرينتش، دون توضيح تفاصيل.