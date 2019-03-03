ليبيا – قال المتحدث باسم الجيش العقيد أحمد المسماري إن قوات الجيش تدخل منطقة القطرون لتأمينها وحمايتها من الإرهابيين ، مشيراً إلى وجود عدد من الفارين من مدينة مرزق بداخلها رغم أنها منطقة آمنة ولا توجد بها أي قوى معادية أو إرهابية.

المسماري أوضح في تصريحات خاصة “العين الإخبارية” أمس السبت أن قوات الجيش سيطرت على مدينة أم الأرانب الجنوبية ، لافتاً إلى أن المدينة تضم عدداً من العناصر المسلحة التابعة للمعارضة التشادية وغيرها من العصابات الإجرامية.

وفي سياق متصل، أكدت شعبة الاعلام الحربي على أن الجيش دخل سلمياً إلى منطقة القطرون وسط ترحيب الأهالي وتهليلهم بالجيش بعد أن تم بسط السيطرة على أم الأرانب والحميرة وزويلة الواقعة بحوض مرزق وذلك ضمن العملية التي أطلقها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لتطهير الجنوب من قبضة الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية في كافة مناطق الجنوب.