ليبيا – قال الملحق الصحي بالسفارة الليبية في تونس أشرف الراجحي إن الملحقية الصحية تعمل جاهدة بكل إمكاناتها على تسهيل عملية علاج المرضى الليبيين القاصدين تونس للعلاج .

الراجحي أوضح لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS” أمس السبت أنهم في السفارة يتعاونون مع وزارة الصحة في حكومة الوفاق لتسهيل إجراءات العلاج للمرضى ، نافياً وجود أي عراقيل من قبلهم للمرضى إذا جاؤوا للسفارة واستوفوا الشروط التي تم وضعها لقبول الملفات .

وأكد الراجحي بأن دور الملحقية يقتصر على علاج المرضى دون الجرحى الذين يتوجهون إلى القنصلية التي من اختصاصها استقبال المصابين جراء الحروب .

وأضاف الراجحي أن غالبية المرضى يأتون إلى تونس للعلاج من الأورام ، قائلاً إن عدد الحالات فاقت 2000 خلال الستة أشهر الأخيرة متأسفاً في الوقت ذاته لتأخر الإيداعات.

وعن الديون المستحقة لدى المصحات التونسية ، بيّن الراجحي إن حجم الدين فاق 150 مليون دينار تونسي تم تسديد 30 مليوناً منها.

الملحق الصحي أكد أن هناك لجنة للمالية في السفارة تقوم حالياً بحصر الدين الذي كشف أنه سيسدد خلال الشهور القادمة ، لافتاً إلى أن تأخر الودائع أفقدهم المصداقية أمام المصحات التونسية.