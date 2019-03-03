العراق – اعلنت اليابان، الاحد، عن تقديمها منحة للعراق بقيمة 83 الف دولار لتاهيل مستشفى في محافظة كركوك.

وقالت السفارة اليابانية في بغداد في بيان، تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن “السفير الياباني ناوفومي هاشيموتو وقع مع رئيس الجمعية الطبية العراقية الموحدة للإغاثة والتنمية أحمد الهيتي عقد المنحة البالغ 83 الف دولار من برنامج المساعدات الرسمية اليابانية للمنح الأهلية ومشاريع الأمن الإنساني لتزويد مستشفى الحويجة في كركوك بأجهزة طبية”.

واضافت السفارة ان “المشروع يهدف الى تحسين البيئة الطبية للأطفال الرضع في مدينة الحويجة والمناطق المحيطة بها بعد التحرر من عصابات داعش من خلال تجهيز 9 حاضنات وجهاز للإنعاش التنفس لدى الأطفال الرضع في مستشفى الحويجة في كركوك”.

واشارت السفارة الى ان “المنحة تاتي في إطار برنامج المساعدات الرسمية اليابانية للمنح الأهلية ومشاريع الأمن الإنساني من قبل حكومة اليابان، بهدف تحقيق نتائج فورية ومباشرة لتحسين الظروف المعيشية للمجتمع المحلي”.

واكدت السفارة ان “حكومة اليابان قامت بتنفيذ أكثر من 90 مشاريع من هذا النوع منذ عام 2003 في جميع أنحاء العراق، في مختلف المجالات بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والفقر والرفاهية العامة”.

ووقع العراق في عام 2018 اتفاقيتين مع الجانب الياباني بشأن اكمال مشروع ماء البصرة الكبير، واستصلاح اراضي بين نهري الفرات ودجلة في قطاع الري خلال زيارة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الى اليابان.

وكالات