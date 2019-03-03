عمان – بدأت في عمان اليوم، أعمال الدورة الـ29 للاتحاد البرلماني العربي، برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وتجري أعمال الدورة الحالية، تحت شعار “القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين”، ويشارك في فعالياتها رؤساء 17 برلماناً عربيا، وممثلون عن بقية البرلمانات العربية.

ويؤكد الجانب الأردني، على أن هذه المشاركة الواسعة، تدل على مدى الثقة والمكانة التي يحظى بهاالأردن بين أشقائه العرب.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، إن الدورة تجري في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة، وهناك ملفات عالقة تتطلع الشعوب العربية لحلها.

وشدد على ضرورة توحيد المواقف وحشد الطاقات لدعم القضايا العربية الرئيسية وخاصة القضية الفلسطينية. وأكد دعم بلاده للفلسطينيين حتى ينالوا حقوقهم العادلة.

ويشارك في المؤتمر الذي تستمر أعماله على مدار يومين، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، ورؤساء برلمانات مصر والامارات، والبحرين، والسودان، وسوريا والعراق والصومال، وجزر القمر والكويت والمغرب، واليمن ولبنان وكذلك رئيسا مجلسي الشورى في السعودية وسلطنة عمان.

المصدر: وكالات