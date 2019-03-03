ليبيا – وصل عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس السبت الى الجمهورية التونسية وذلك للمشاركة في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وزارة الداخلية قالت عبر مكتبها الإعلامي إن وزير الداخلية التونسي والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد علي كومان والقائم بأعمال السفارة الليبية لدى تونس وأعضاء من السلك الدبلوماسي الليبي كانوا في إستقبال باشاآغا.

ولفتت الوزارة إلى أن باشاآغا إجتمع بعد وصوله بأعضاء اللجنة التحضيرية لمناقشة جدول بنود الأعمال التي ستطرح خلال هذه الدورة.