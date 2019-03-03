ليبيا – أعلنت هيئة السلامة الوطنية فرع سبها عودتها للعمل بعد توقف دام أربعة سنوات بسبب تعرضها للسرقة وتعطل جميع المركبات الموجودة لديها.

رئيس مكتب الهيئة عبدالنبي كزوز أوضح في تصريحات خاصة لموقع “ليبيا الإقتصادية” أن العاملين بفرع الهيئة بسبها باشروا عملهم ، مضيفاَ بأنه تم صيانة إحدى الشاحنات وسيتم منح مكتب سبها دعم سواء من قبل حكومة الوفاق الوطني او من قبل صندوق دعم الاستقرار في ليبيا.

وقال كزوز إنه بسبب الأوضاع الأمنية تم السطو على كافة سيارات الفرع ونهب محتويات المقر الأمر الذي دفع العاملين الى المطالبة بحمايتهم وحماية ممتلكات فرع الهيئة في وقفة احتجاجية في عام 2014.

وأكد رئيس مكتب الهيئة على أنه سيتم النظر في مطالب العاملين التي تم الاعتصام على ضوئها والمتمثلة في صرف علاوة الخطر وعلاوة التأمين الصحي بالإضافة إلى توفير سيارات للعمل وسيارات للإسعاف.