ليبيا – قام رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري أمس السبت بجولة ميدانية رفقةمدير مديرية أمن بنغازي العميد عبد العزيز العرفي إطلع من خلالها على أوضاع الإدارات التابعة للمديرية.

الجولة شملت بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي الإدارة العامة للتحريات بنغازي والغرفة الأمنية وقسم البحث الجنائي وقسم النجدة وقسم المرور والترخيص بالمدينة.

وناقش رئيس المجلس التيسيري العديد من الصعوبات والمشاكل التى تواجة عمل المديرية وطرح الآليات لحل هذه الاختناقات.

وفي ختام الجولة، أطلع بوجواي على الهوبطات التى تعرضت لها الطرق بشوارع بنغازي حيث أعطى تعليماته لجهات الاختصاص بضرورة العمل السريع والعاجل لمعالجة هذه الهوبطات.

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