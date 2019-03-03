ترامب: لا مستقبل لكوريا الشمالية مع السلاح النووي

ترامب: لا مستقبل لكوريا الشمالية مع السلاح النووي

واشنطن – اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل اقتصادي مشرق، في حال تم التوصل لاتفاق معها، لكن مستقبلها الاقتصادي سيكون على العكس مع امتلاكها أسلحة نووية.

وقال ترامب في مؤتمر لناشطين محافظين: “كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل مذهل ومشرق إذا أبرمت اتفاقا ولكن لن يكون لها أي مستقبل اقتصادي إذا كانت تملك أسلحة نووية”.

وأضاف أن العلاقة مع كوريا الشمالية تبدو “قوية جدا”، مؤكدا أن بلاده وكوريا الشمالية تعتزمان مواصلة المحادثات ولكنهما لم تحددا الموعد الذي قد تعقد فيه جولة ثالثة.

وعقد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لقاء ثانيا في فيتنام تم اختصاره بعد إخفاقهما في التوصل لاتفاق بشأن حجم تخفيف العقوبات الذي ستحصل عليه كوريا الشمالية، مقابل اتخاذها خطوات للتخلي عن برنامجها النووي الطموح.

المصدر: رويترز