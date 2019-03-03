صربيا – تواصلت الاحتجاجات في كل من صربيا والجبل الأسود (مونتينيغرو) ضد حكومتي البلدين، بمشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين.

في العاصمة الصربية بلغراد، تواصلت المظاهرات للأسبوع الـ13؛ حيث رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات من قبيل “استيقظي صربيا” و”انتفضي صربيا”.

وألصق المتظاهرون في شوارع العاصمة بلغراد منشورات مناهضة للرئيس ألكسندر فوتشيتش تضمنت تنديدا بما اعتبره “وعودا فارغة” للمواطنين.

كانت الاحتجاجات تفجرت في صربيا إثر تعرض السياسي المعارض، بوركو ستيفانوفيتش، للضرب على يد مجهولين في بلدة كروسيفاك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي دولة الجبل الأسود، شارك نحو 10 آلاف في مظاهرات بالعاصمة بودغوريتسا للأسبوع الرابع على التوالي.

وتقود تلك الاحتجاجات حركة “97000 قاوم”، وبدأت بعد تداول وسائل إعلام محلية تسجيلات مصورة تعود لسكرتير رئيس الجمهورية سلافوليوب ستييبوفيتش، وهو يتقاضى مبلغا من المال من رجل أعمال قبيل الانتخابات التي جرت عام 2016.

والأسبوع الماضي، طالب المتظاهرون النواب بمقاطعة جلسات البرلمان والانتخابات حتى استقالة مسؤولين في الحكومة بينهم الرئيس ميلو جوكانوفيتش ورئيس الوزراء دوسكو ماركوفيتش.

الأناضول