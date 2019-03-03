ليبيا – أصدر حزب التغيير بزعامة جمعة القماطي المبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي في دول المغرب العربي اليوم السبت بياناً حول التطورات الأخيرة على المشهد الليبي.

وفي نسخة منه طالعتها المرصد ، قال الحزب عبر مكتبه السياسي بأنه يتابع عن كثب ما يجري مؤخراً من تطورات على المشهد السياسي الليبي مؤكداً على أن أي لقاء أو حوار لإنهاء الصراع وحالة الانقسام وتحقيق السلام والاستقرار هو أمر إيجابي “

وقال البيان بأن أي إتفاق يجب أن يشمل كل الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي كما أشار إلى أن أي إتفاق نهائي يهدف للخروج بليبيا من أزمتها لابد أن يكون في إطار الإعلان الدستوري المؤقت وبنود الاتفاق السياسي ومن خلال خارطة الطريق التي أقرتها البعثة الأممية إلى ليبيا.

وأعرب الحزب عن تمسكه الكامل بمبدأ مدنية الدولة وأن تكون المؤسسة العسكرية خاضعة لسلطة القيادة السياسية المدنية ولا تتدخل في السياسة وشؤون إدارة الدولة ، وذلك وفقاً للبيان .

كما أكد البيان على أهمية عقد الملتقى الوطني الجامع داخل ليبيا وفي أسرع وقت وبمشاركة كل الأطراف الليبية والخروج بتوصيات تنقل ليبيا إلى مرحلة جديدة تتوحد فيها السلطات والمؤسسات السيادية ويتم فيها معالجة إشكالات تعثر المسار الدستوري وبضمانات محلية ودولية واضحة لتنفيذ أي توصيات يتم الاتفاق عليها.

وفي ختام بيانه ، دعا حزب التغيير لضرورة وقف التدخلات السلبية لعدد من الدول التي تغذي الصراع والانقسام دون أن يسمي هذه الدول، معتبراً أن حل الأزمة لن يكون إلا بإرادة وطنية ليبية وبمشاركة كل الأطراف الليبية ، وفقاً لنص البيان .

المرصد – متابعات