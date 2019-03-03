جانب الجولة الـ16 من احتجاجات حراك “السترات الصفراء” في باريس

فرنسا – لأول مرة منذ انطلاق حراك “السترات الصفراء” في فرنسا، خرج أقل من 40 ألف محتج للمشاركة في الجولة السادسة من الاحتجاجات في أنحاء البلاد، حسب إحصائيات السلطات الفرنسية.

وقدرت الشرطة الفرنسية عدد محتجي “السترات الصفراء” في العاصمة ومناطق أخرى بنحو 39300 شخص، ما يؤشر إلى تراجع ملحوظ في عدد المتظاهرين بالمقارنة مع السبت الماضي إذ خرج قرابة 46600 متظاهر.

ووفق البيانات الرسمية فقد جمعت المظاهرات في باريس 4000 شخص، أوقفت الشرطة 33 منهم.

وذكرت تقارير إعلامية أن الفوج الرئيسي للمحتجين الذي انطلق من شارع الشانزلزيه في قرابة الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي تفرق بصورة سلمية عند وصوله ساحة دانفار – روشرو.

وأشارت صحيفة “لوفيغارو” إلى أن “التعبئة تباطأت”، فيما شددت قناة “بي إف إم” على أن “المظاهرات مستمرة أسبوعا بعد أسبوع، رغم تراجع وتائر التعئبة”.

ورجحت قناة “تي في 1” أن الأرقام المسجلة خلال الموجة الـ16 من الاحتجاجات تدل على أن حراك “السترات الصفراء” أنهكه التعب، رغم أمل أنصاره بأن يصبح شهر مارس الجاري “منعطفا قد يحصل فيه زخم جديد”.

وخرج مؤيدو حراك “السترات الصفراء” اليوم في عدة مدن فرنسية، منها بوردو، ونانت، وليون، ومارسيليا، ومونبلييه، وتولوز، وليل، وكولمار ومدن أخرى.

وعلق وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، على استمرار الاحتجاجات بالقول: “لا ينبغي للسترات الصفراء أن يعولوا على استنفاد قدرات الشرطة”، متعهدا بـ”معاقبة أي مخالف للقانون”.

المصدر: وكالات