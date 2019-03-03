إندونيسيا – ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، جزيرة “سولاوسي” الإندونيسية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، في بيان، الأحد، إن الزلزال وقع على بعد 23 كيلومترا جنوب شرقي منطقة سيغي وعلى عمق 10 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

ولم تعلن السلطات الإندونيسية عّما إذا كان الزلزال قد ألحق خسائر مادية أو بشرية في المنطقة. ولم تطلق أي تحذيرات بحدوث موجات مد عالي (تسونامي).

وفي 28 أيلول/ سبتمبر 2018، وقع زلزال في “خليج بالو” بإندونيسيا بلغت قوته 7.5 درجات، وأعقبه موجات تسونامي، ما أسفر عن مصرع 4340 شخصًا.

الأناضول