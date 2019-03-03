ليبيا – كشف وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني عن أن نسبة تراجع تدفقات المهاجرين نحو سواحل بلاده التى كانت تأتي من ليبيا وعدد من دول شمال أفريقيا عبر المتوسط فاقت الـ 95 %.

سالفيني قال وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية أن عدد الواصلين إلى الشواطئ الإيطالية منذ بداية العام الحالي بلغ 262 مهاجر.

وأضاف “في نفس الفترة من العام الماضي بلغوا 5 آلاف و247 بالتالي فإن الانخفاض في أعداد الوافدين تخطى نسبة 95% وفي هذا العام فإن عدد المهاجرين الذين أعيدوا إلى بلادهم يعادل أربعة أضعاف الوافدين حيث أن ألف و99 أجنبي عادوا إلى بلدانهم ، منهم ألف و 13 عادو ا بشكل قسري و86 عودتهم كانت طوعية مدعومة.