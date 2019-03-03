اليابان – أعلنت شركة “سوبارو” اليابانية عن نيتها سحب أكثر من مليوني سيارة من أسواق العالم بسبب اكتشاف أعطال فنية في مركباتها.

وأوضح بيان صادر عن الشركة أن نحو مليونين و270 ألف سيارة ستسحب من مختلف أسواق العالم، بسبب الأعطال في عمل المصابيح الخلفية التي تعمل أثناء الفرملة، وعملية السحب هذه ستكون الأكبر في تاريخ “سوبارو”.

وأشارت سوبارو إلى أن السيارات التي ستسحب جميعها من طرازات “Forester” و”Impreza” التي بيعت ما بين سبتمبر 2008 ومارس 2017، منها أكثر من 306 آلاف سيارة طرحت في اليابان وحدها.

كما ذكرت مواقع مهتمة بشؤون السيارات أن “سوبارو” قد تضطر لسحب 1399 مركبة أخرى في اليابان، بسبب أعطال في مفاتيح الكهرباء في تلك المركبات.

المصدر: فيستي