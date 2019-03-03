ليبيا – أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أمس السبت إنطلاق قافلة جديدة محملة بحوالي مليون لتر من بنزين السيارات و 500 ألف لتر من وقود الديزل بالإضافة إلى 40 طن من غاز النفط المسال” غاز الطهي” إلى المنطقة الجنوبية وذلك بمتابعة من المؤسسة الوطنية للنفط.

رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة أكد بحسب المكتب الإعلامي للشركة على وجود تحسن كبير على عمليات توزيع الوقود وتوفره بالمحطات واختفاء ظواهر الطوابير والمختنقات بمختلف المناطق الأمر الذي يدل على الاستفادة من عمليات التوزيع داخل البلاد بشكل عملي،على حد قوله.

وناشد بن كورة كافّة المواطنين في مختلف المناطق وخصوصا الجنوب إلى الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد في المحطات وذلك إمّا من خلال إعلام رؤساء البلديات مباشرة أو بإبلاغ مسؤولي المستودع أو عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع الفيسبوك أو من خلال الإتصال بالرقم المخصص للبلاغات والمعلن عنه بصفحة شركة البريقة.

ولفتت الشركة أنها ستواصل نشر جداول الكميات المسلمة إلى المحطات الشرعية بمناطق الجنوب على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك بشكل يومي.

شركة البريقة أثنت على جهود الجميع من مسؤولين ومستخدمين بشركة البريقة ووجهاء الجنوب ومسؤولي المناطق العسكرية والأمنية التي لم تتوانى في التعاون معها لإيصال المحروقات الى المنطقة الجنوبية.