ليبيا – إعتبرت العضوة المقاطعة لمجلس النواب حنان شلوف أن الوضع الراهن سببه التغييب القصري للسياسيين الوطنين وتنحيتهم جانباً معتبرة بأن من لا يسير في إملاءات المجتمع الدولي يتم تنحيته .

شلوف قالت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”حوار المساء” الذي يذاع على قناة”التناصح” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إنه ومنذ الاتفاق السياسي أصبحت التفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بالشأن الليبي تُؤخذ من الدول الخارجية مشيرة إلى أن من أسمتهم الوطنيين لم يعد لهم مكان حتى تتحر ليبيا من هذا الاستعمار الجديد والمتطور.

وتابعت قائلة ” “من دخلوا في المفاوضات و قدموا التنازلات هؤلاء هم دخلوا علينا بالوفاق وهم من قتل الشيخ نادر العمراني وسجنوا وفرقوا بالقوة المظاهرات التي كانت في ميدان الشهداء و ليس أدل من ذلك اختطاف النشطاء السياسيين الذين كانوا في الميدان من الذين خرجوا بشكل سلمي للتعبير عن رأيهم ضد حكومة الفرقاطة فمارسوا القهر على الحراك المدني ومع ذلك هم يمارسونه أكثر من يمارسه أي شخص آخر”.

وأضافت:”أعتقد أننا سبق وتحدثنا عندما بدأت جولات الحوار الأولى بين مجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة تحدثت على صفحتي أن الحوار الحقيقي سيكون بين السراج و حفتر وهذا ما نشاهده الآن ، المسألة تدارك وقت فقط حتى يرتب المجتمع الدولي أوراقه ويتقاسم الكعكة في ليبيا من جديد”.

وترى شلوف بأنه ومنذ إنطلاق “عملية الكرامة” أقدمت ما وصفتها بـ ” جماعة العدالة والبناء والإخوان ” على إيهام الجميع بأنهم قيدوا المشير خليفة حفتر بإتفاق الصخيرات لكن الواقع يقول أن الأخير يتمدد وإن اتفاقهم مجرد حبر على ورق وقد رهن ليبيا للمجتمع الدولي .

كما أوضحت أن تدخل المجتمع الدولي أصبح في كل أمر دقيق يتعلق بالحياة الإقتصادية والإجتماعية وجميع مناحي الحياة الأخرى، معتبرةً أن مجلس الدولة يتحدث عن رغبته بالإتفاق السياسي و التمسك ببنوده في ظل ما أسمته ” تمدد حفتر ” .

وختمت حديثها في هذا الصدد بالقول : ” حفتر لن يكتفي بالمنطقة الشرقية وأن يبقى تحت السلطة المدنية لأنه في واقع الأمر هو تحت سلطة مدنية ممثلة في البرلمان وبالتالي فأن مايحدث مجرد تغيير أوراق من البرلمان للمجلس الرئاسي وليس هناك ما يمنع حفتر عن التمدد وما حصل هو تمهيد له حتى يدخل بسلام العاصمة”.

المرصد – متابعات