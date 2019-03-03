ليبيا – قام وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب بتقديم دعم طبي لمنطقه الشاطئ وذلك بتوريد شحنة كبيرة من المعدات الطبية وتوفير الاحتياجات الضرويه والهامه الخاصه بمستشفى قيره القروي.

الشحنة الطبية تحتوي بحسب المكتب الإعلامي التابع للصحة على معدات طبية لتفعيل قسم النساء والولادة وقسم الاسعاف والطوارئ وأدويه ومستلزمات تم تسليمها لمستشفي القيره القروي.

كما تم توفير كافة المستلزمات الطبية وافتتاح اقسام الاسعاف والطوارئ وقسم النساء والولاده بهدف تقريب الخدمة ورفع المعناه علي المرضى والمواطنين وتوطين العلاج .

ويشار إلى أن وزارة الصحة بالحكومة قد أرسلت عدة شحنات طبية لمستشفيات العامة والقروية والميدانية بالجنوب الليبي لمركز سبها الطبي وإدارة الخدمات الصحية سبها ومستشفي مرزق والقيره والقوافل الطبية وفقاً لبرنامج وزارة الصحة الموسع لعام 2019.

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