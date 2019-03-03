ليبيا – نفى رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني تكليف الصندوق بإعادة تفعيل الجمعيات الاستهلاكية.

الشيباني قال في تصريحات خاصة لموقع “ليبيا الإقتصادية” اليوم الأحد إنه تم عقد الكثير من المشاورات مع المجلس الرئاسي ووزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق ، مشيراً إلى أن الصندوق تلقى وعوداً لتأكيد قرار تفعيل تلك الجمعيات.

وأضاف الشيباني أنه في ظل موجة الغلاء في الأسعار بات الأمر يتطلب جهة منافسة للحد من تغول الأسعار ، لافتاً إلى أن الصندوق حاول إنقاذ المواطن غير إن سياسات مصرف ليبيا المركزي حالت دون ذلك حيث أوقفت المناقصات التي عرضها الصندوق فى إدراج المركزي دون اتخاد إي إجراء.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الصندوق يمتلك منظومة متكاملة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية ، مؤكداً على جاهزية الصندوق لمباشرة العمل بإعادة تفعيل عمل الجمعيات.

الشيباني أكد على قدرة صندوق موازنة الأسعار بتغطية إحتياجات المواطن الأساسية في كافة المدن على كامل التراب الليبي.