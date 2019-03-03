ليبيا – أصدر كل من المجلس العسكري مصراتة بقيادة إبراهيم بن رجب ومجلس الأعيان الذي يقوده إبراهيم بن غشير المقرب من الشيخ الصادق الغرياني ، مساء الأحد ، بياناً بإسم المدينة بشأن التطورات السياسية والأمنية أعلنوا خلاله تبرأهم من أي شخص من المدينة قد يتواصل مع ما وصفوها بـ ” عصابات حفتر ” وإعلام الفتنة .

وفي نسخة منه تلقتها المرصد ، أشاد البيان بتضحيات من وصفهم بـ ” الثوار الأبطال ” في ” حرب التحرير المباركة ” الموصولة بتضحياتهم ضد التنظيمات الإرهابية المتطرفة مشدداً على الأهداف والمبادئ التي قال بأن ثورة السابع عشر من فبراير قامت لأجلها .

ودعا البيان ” جميع الليبيين الوطنيين الأحرار ” المتطلعين إلى بناء دولة مدنية حديثة والرافضين للدكتاتورية وحكم العسكر، أن يقفوا صفاً واحداً في مواجهة ما تتعرض له ليبيا حالياً مما وصفها بـ ” المؤامرة الكبرى ” التي يقودها ” من أسموه ” مجرم الحرب حفتر ” .

كما أعرب البيان عن رفض العودة إلى حكم الفرد وعسكرة الدولة وقال : ” نؤكد رفضنا للوسائل التي يتخذها المنقلب على الشرعية المدعو حفتر، للوصول إلى الحكم والسيطرة على مفاصل الدولة، وأننا لن نسكت على ما اقترفه هذا المجرم من ظلم وعدوان، ولن نسمح بعودة الدكتاتورية ” .

وقال الموقعون على البيان بأن مصراتة تمد يدها إلى الصادقين من المدن والقبائل الليبية، للإسهام في بناء الدولة المدنية، دولة القانون والمؤسسات التي يتم الحكم فيها من خلال التداول السلمي على السلطة دون أن يكون فيها مكان للانقلابات وحكم العسكرية ، وذلك بحسب نص البيان .

وأضاف : ” نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بكافة مكوناته وشخوصه باحترام تطلعات الشعب الليبي ومنع التدخلات السلبية في شؤونه، الأمر الذي سبب إشكاليات سياسية أدت إلى إطالة عمر الأزمة، ونعبر عن إدانتنا الشديدة للطريقة التي تتعامل بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع هذا المجرم الموغل في دماء الليبيين وأموالهم ” .

وختم البيان بالقول ” تعاهد مصراتة إخوانها من مدن الثورة، بأنها ستظل وفية دائماً لدماء شهداء الوطن وداعمة للاستقرار، ولمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير، كما أن هذه المدينة الثائرة لن تقبل أن ينتسب إليها، أو يشوه تاريخها الجهادي وتضحياتها، أي مجهول أو ماجور قد يتواصل مع عصابات حفتر، وإعلام الفتنة، وإن وجد فإنه لايمثل إلا نفسه ” .

المرصد – خاص