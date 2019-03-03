فنزويلا – أكد رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو، أنه يعتزم العودة إلى بلاده عقب انتهاء الزيارة التي يجريها للإكوادور، لكنه لم يأت على ذكر زمان وسبل عودته.

وفي محاولة منه لحشد تأييد دول أمريكا اللاتينية للاعتراف به رئيسا للبلاد، زار غوايدو الإكوادور ونال تأييد رئيسها لينين مورينو.

وفي أعقاب لقائه الرئيس الإكوادوري، دعا غوايدو أنصاره لتنظيم احتجاجات جديدة يومي الاثنين والثلاثاء في فنزويلا.

ويقوم زعيم المعارضة الفنزويلية منذ حوالي أسبوع بجولة في الدول الحليفة له في المنطقة، بدأها بكولومبيا ثم البرازيل، رغم منعه من السفر بقرار من المحكمة العليا الفنزويلية، التي حذرته من عقوبة السجن لعدم التزامه بحظر سفره.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت السلطات الفنزويلية من اتخاذ أي إجراءات ضد غوايدو الذي اعترفت به واشنطن “رئيسا مؤقتا” لفنزويلا منذ يوم 23 يناير الماضي، فيما تؤكد روسيا والصين وغيرهما من الدول أن نيقولاس مادورو هو الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا، وتدعوان للتهدئة وتسوية الفنزويليين خلافاتهم بمعزل عن أي تدخل خارجي.

المصدر: وكالات