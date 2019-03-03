موسكو – أعربت نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز خلال لقاء مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو في موسكو اليوم عن تمسك بلادها بضرورة تعميق علاقات الشراكة مع روسيا.

وقالت رودريجيز: “لقد أعطانا الرئيس نيكولاس مادورو تعليمات دقيقة وواضحة للغاية، بأنه يجب علينا تعميق التعاون مع روسيا، وتوسيع علاقاتنا في مجال الطاقة والتجارة والمالية”.

وذكرت رودريجيز، أن اللقاءات التي عقدتها مع ممثلي مختلف هيئات السلطة في روسيا كانت ناجحة للغاية، وأنه بفضل زيارتها هذه اتضحت لها أهمية الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في حياة روسيا.

وأضافت: “كان القائد هوغو تشافيز يقول دائما إن الثورة البوليفارية، ثورة نسائية أيضا ولم تكن حكرا على الرجال”.

المصدر: إنترفاكس