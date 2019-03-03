دبي – أحرز السويسري المخضرم روجيه فيدرر اللقب المئة في مسيرته الاحترافية، بفوزه السبت، على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-4 و6-4 في المباراة النهائية لدورة دبي الدولية للتنس.

وتفوق فيدرر على منافسه بسهولة نسبية، إذ احتاج إلى نحو ساعة و11 دقيقة فقط، واكتفى بتحقيق كسر للإرسال في كل من المجموعتين: الأولى في الشوط الأول، والثانية في التاسع.

وثأر فيدرر في مباراته الثانية من اليوناني البالغ من العمر 20 عاما والمصنف 11 عالميا، من سقوطه أمامه في مواجهتهما الأولى التي جاءت في دور الـ16 لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام هذا الموسم، والتي أقيمت في يناير. وحرم اليوناني في تلك المباراة السويسري من إحراز لقب بطولة ملبورن للعام الثالث تواليا.

وكان تسيتسيباس يبحث عن اللقب الثالث في مسيرته، بعد دورتي مرسيليا الفرنسية مطلع العام الحالي، وستوكهولم السويدية العام الماضي.

وأصبح فيدرر الذي توج في دبي للمرة الثامنة، ثاني محترف يبلغ عتبة المئة لقب، خلف الأمريكي جيمي كونورز (109 ألقاب) الذي أنهى مسيرته مع 109 ألقاب، علما بأن الرقم القياسي المطلق يعود للأمريكية من أصل تشيكوسلوفاكي مارتينا نافراتيلوفا (167).

وتوج فيدرر (37 عاما) باللقب الأول في مسيرته الاحترافية في دورة مدينة ميلانو الإيطالية عام 2001، علما بأن المصنف سابعا عالميا حاليا، يحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى (20).

المصدر: أ ف ب