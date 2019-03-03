ليبيا – استكملت كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ريبسول الاسبانية مشروعاً تعليمياً لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة أوباري وذلك كجزء من النهج المشترك الذي تتبعه المؤسسة والشركة إزاء مبادرات التنمية المستدامة.

الوطنية للنفط وشركة ريبسول قامت وفقاً للموقع الرسمي للمؤسسة بتدشين فصلين دراسيين مصممين وفقاً لمنهج مونتيسوري وتسليمهما إلى صندوق التضامن الاجتماعي كما تم تركيب الفصلين في كل من المركز الخاص بالأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد والمدرسة الخاصة بصعوبات التعلم.

وكجزء من الأعمال التحضيرية قامت المؤسسة والشركة برعاية برنامج تدريب مهني في مدينة طرابلس لفائدة عدد من المعلمات اللاتي سيعملن في المراكز المذكورة، يركز على كل من الجانب النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة ومنهج مونتيسوري التعليمي الذي يهدف إلى مساعدة الأطفال على تنمية قدراتهم ومهاراتهم الذاتية ويحظى بأهمية بالغة خصوصاً في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والتعامل مع الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد.

وحضر مراسم التدشين علي عبد المغيث عميد بلدية الغريفة وعدد من أعضاء المجلس البلدي وحسن الصديق كممثل عن شركة أكاكوس إضافة إلى رمضان مختار مدير صندوق التضامن الاجتماعي فرع اوباري وعدد من الاخصائيين بالمركزين.