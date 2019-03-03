ليبيا- تمكنت وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي أمس السبت من ضبط مصنع للكحول يحتوي على كمية هائلة تقدر بـأكثر من 8000 لتر من الكحول.

مديرية أمن بنغازي أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن عملية ضبط المصنع تمت بعد ورود معلومات لدى شعبة التوثيق والمعلومات وبالتعاون مع شعبة التحري بوحدة التحريات العامة ، مشيرةً إلى أن عملية المداهمة والتفتيش للمصنع تمت بعد أخذ الأذن من النيابة العامة.

وأكدت المديرية أنه تم ضبط الشخص القائم على المصنع والذي أعترف بما نسب إليه من تهم ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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