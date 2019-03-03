ليبيا – تمكن أعضاء وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي لمكافحة الجريمة اليوم الأحد من ضبط شخص يتاجر بأقراص الحبوب المخدرة وبحوزته 40 شريط قرص مخدر من نوع “الترامدول”.

مديرية أمن بنغازي أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن عملية الضبط تمت بمشاركة أعضاء الخطة الأمنية بالمديرية ،لافتةً إلى أن التاجر أعترف خلال التحقيق معه بالتهم المنسوبة إليه ليتم بعد ذلك إحالته للنيابة العامة.

ونوّهت المديرية إلى أن ضبط تاجر المخدرات تعد من أقوى الضربات الأمنية ضد تجار المخدرات ، موضحةً أن مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز شدد على ضرورة إنفاذ القانون ومكافحة الظواهر السلبية داخل المدينة.