ليبيا – تمكن مركز شرطة شحات من القبض على تشكيل عصابي لسرق المحالات التجارية وذلك بعد تلقي المركز بلاغاً من أحد المواطنين بسرقة المحل الخاص به في وقت متأخر من الليل.

مديرية أمن شحات أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أنه بعد التحريات وجمع المعلومات وبالكشف عن هوية المجرمين عقب ضبط إحدى المسروقات والتي تم بيعها تبين أنهم شباب في مقتبل العمر امتهنوا السرقة.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع النيابة العامة تم ضبطهم وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وهو سرقة محل تجاري بالمدينة وسرقة 9 اسطوانات لغاز الطهي ومبلغ مالي وكمية من كروت الاتصالات.

كما أكد اعضاء التحقيق بمركز شرطة شحات على أن مستوى الجريمة انخفض في المدينة لكن مثل هذه الأفعال تأتي نظراً لاتساع الحدود الإدارية لهذا المركز، مؤكدين عدم تقاعسهم عن أداء عملهم بهدف حماية المواطنين وممتلكاتهم.

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