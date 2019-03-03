صربيا – قدّم أحد سكان صربيا شكوى رسمية إلى الشرطة يشتكي فيها من تكرار زيارة “مصاصي الدماء” له في الليل.

وذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية، أن مصدرا في السلطات الصربية أكد أن رجلا كبيرا في السن يعيش بالقرب من مدينة كلادوف، على الحدود مع رومانيا، تقدم بشكوى رسمية للشرطة المحلية، تقول إن “مصاصي الدماء بدأوا بمضايقته قبل نحو شهر”.

وأشار المسن الصربي إلى أن مصاصي الدماء لم يهاجموه بعد، لكنهم يأتون إليه للحديث فقط.

وقال المصدر الصربي: “يشكو الرجل من أن مصاصي الدماء يأتون إلى منزله في الساعة الواحدة أو الثانية ليلا، ويرمون الطعام من طاولته ويتحدثون معه وينامون في سريره حتى الصباح”.

ويأمل صاحب الشكوى في أن يكون مصاصو الدماء قد اكتشفوا أمر لجوئه إلى الشرطة، ما سيدفعم إلى التوقف عن إزعاجه.

المصدر: لينتا. رو